Fenerbahçe’de bu sezon özellikle orta sahada kıyasıya bir forma rekabeti var. Forvette de Janssen ve Soldado arasındaki mücadele, Fernandao ve Van Persie’nin tam anlamıyla hazır hale gelmesiyle kızışacak. Ancak lig başladığından beri her hafta tartışma yaratan bölge kale oldu.

Yaklaşık 13 senedir Fenerbahçe’nin değişilmez 1 numarası Volkan Demirel’in sezona çok kötü başlaması, sezon başında transfer edilen Carlos Kameni’nin son dönemde ilk tercih haline gelmesini sağladı. Ancak önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi ve Volkan’ın milli aradaki idmanlarda sergilediği başarılı performansla bu durumun değişebileceği öne sürülmüştü.

Büyük hata yapmazsa...

Kameni’nin geçtiğimiz hafta ağrıları nedeniyle iki idmanı kaçırması da bu iddiaları güçlendirdi. Ancak Kocaman, Yeni Malatya maçı öncesi antrenmanlarda Kameni’yi as takımla oynatarak bir anlamda artık 1 numarasının Kamerunlu file bekçisi olduğunu gösterdi. 33 yaşındaki kaleci yarınki mücadelede büyük bir hataya imza atmazsa, önümüzdeki hafta Türk Telekom Stadı’ndaki derbide de kaleyi koruyan isim olacak. (Fanatik)