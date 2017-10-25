Kaleyi bırakıyor ama bir şartla!

ANCAK Buffon’un kaleciliğe devam etmek için de açık kapı bıraktı. Buffon futbola bir yıl daha devam etmesi için tek şart olarak kulübü Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ni kazanması olduğunu belirtti.

İtalyan basınına konuşan 39 yaşındaki Buffon, “Bu sezon futbolu bırakma kararı aldım ve bu karardan eminim. Bir ya da iki yıl daha oynamak bugüne kadar yaşadıklarımın üzerine bir şey eklemez ya da götürmez. Bir yıl daha futbola devam etmem için tek neden Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ni kazanması olur. Bu durumda FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda oynamak için bir yıl daha futbola devam ederim” diye konuştu.