« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Kaleyi bırakıyor ama bir şartla!

Kaleyi bırakıyor ama bir şartla!

FIFA 2017 Yılın En İyileri ödüllerinde en iyi kalecisi seçilen İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, 2018 Dünya Kupası’ndan sonra futbolu bırakacağını açıkladı.

Sercan SAPANATAN, DHA
SON GÜNCELLEME

ANCAK Buffon’un kaleciliğe devam etmek için de açık kapı bıraktı. Buffon futbola bir yıl daha devam etmesi için tek şart olarak kulübü Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ni kazanması olduğunu belirtti.

İtalyan basınına konuşan 39 yaşındaki Buffon, “Bu sezon futbolu bırakma kararı aldım ve bu karardan eminim. Bir ya da iki yıl daha oynamak bugüne kadar yaşadıklarımın üzerine bir şey eklemez ya da götürmez. Bir yıl daha futbola devam etmem için tek neden Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ni kazanması olur. Bu durumda FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda oynamak için bir yıl daha futbola devam ederim” diye konuştu.

FIFA 2017 Yılın En İyileriGianluigi Buffonfutbolu bırakıyor2018 Dünya Kupası
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL