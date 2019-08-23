Kalede omuz omuza!
Fenerbahçe’de geçen sezon Volkan ve Harun arasındaki dayanışma bu sezon Harun ve Altay arasında yaşanıyor. İki eldiven gerek idmanlarda gerekse maç önlerinde sık sık fikir alışverişinde bulunuyor.
F.BAHÇE’de bu sezon sosyal medyada ‘omuz omuza şampiyonluğa’ etiketini kullanılıyor. Oyuncular da bu slogan doğrultusunda hareket ediyor. Bunun somut örneklerinden biri kalede yaşanıyor. Sezonun açılışındaki Gazişehir maçında kaleyi Ankaragücü’nden alınan 21 yaşındaki Altay Bayındır korurken, geçen sezonun as kalecisi Harun Tekin ise yedekti. İki eldiven kale için tatlı bir rekabet içinde olsa da çalışmalarını beraber uyum içerisinde sürdürüyor.
Volkan Demirel ve Harun Tekin arasında geçen sezon oluşan ağabey-kardeş ilişkisi, Altay ile Harun arasında da var. İkisi de, kenarda olmayı ya da sahada olmayı problem etmiyor ve idmanlarda, maç önlerinde sık sık fikir alışverişinde bulunuyor. Ersun Yanal da bu durumdan çok memnun...
Nitekim Gazişehir mücadelesinin ardından Kadıköy’deki ilk resmi maçı için Altay’ı tebrik eden ilk isim de yine Harun’du
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