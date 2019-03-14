Kalede belirsizlik var! Volkan mı, Harun mu?
Ersun Yanal, son kararını bugün verecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın akşam oynanacak Sivasspor maçı öncesi kafasındaki ilk 11’i yavaş yavaş şekillendiriyor.
Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle düşünceli olan sarı lacivertli ekibin hocası, en büyük açmazı ise kalede yaşıyor. Yanal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında yediği hatalı gol sonrası eleştiri oklarına hedef olan kaleci Volkan Demirel’i mi, yoksa Harun Tekin’i mi sahaya süreceği konusunda henüz net bir karar veremedi.
Şu an için iki kaleci arasında kalan Ersun Yanal’ın son çalışmaların ardından kesin kararını vereceği ifade edildi. Tecrübeli hoca, Başakşehir mücadelesi sonrası Volkan Demirel ile ilgili gelen soruya, “Sizin önünüzde isim isim oyuncu tartışmam. Bu bizim iç sorunumuz. Dinlenmesi gereken oyuncu varsa dinlendiririz” yanıtını vermişti.
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