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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kalede belirsizlik var! Volkan mı, Harun mu?

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Kalede belirsizlik var! Volkan mı, Harun mu?

Ersun Yanal, son kararını bugün verecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın akşam oynanacak Sivasspor maçı öncesi kafasındaki ilk 11’i yavaş yavaş şekillendiriyor.

Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle düşünceli olan sarı lacivertli ekibin hocası, en büyük açmazı ise kalede yaşıyor. Yanal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında yediği hatalı gol sonrası eleştiri oklarına hedef olan kaleci Volkan Demirel’i mi, yoksa Harun Tekin’i mi sahaya süreceği konusunda henüz net bir karar veremedi.

Şu an için iki kaleci arasında kalan Ersun Yanal’ın son çalışmaların ardından kesin kararını vereceği ifade edildi. Tecrübeli hoca, Başakşehir mücadelesi sonrası Volkan Demirel ile ilgili gelen soruya, “Sizin önünüzde isim isim oyuncu tartışmam. Bu bizim iç sorunumuz. Dinlenmesi gereken oyuncu varsa dinlendiririz” yanıtını vermişti.

Sıra sende Aleksandar
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Kalede belirsizlik var Volkan mı, Harun mu

 

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