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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Kaleci Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
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Futbol
08.11.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Kaleci Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

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Kaleci Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gittiği Fulham'da aradığı ortamı bulamayan ve bu sezonun başında Mallorca'ya kiralanan Fabri, burada da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen ve 2016-17 sezonunda kazanılan şampiyonlukta büyük payı bulunan İspanyol kaleci, yeniden siyah beyazlı formayı giymeyi çok istediğini söyledi. Temmuz 2018’de 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fulham’a satılan Fabri, burada aradığını bulamamış ve takımın Premier Lig’den düşmesinin ardından İspanya’nın Mallorca takımına kiralanmştı.

MALLORCA’DA UMDUĞUNU BULAMADI

32 yaşındaki kalecinin Mallorca macerası da istediği gibi geçmedi. Sadece 1 maça çıkabilen Fabri, Beşiktaş’ın yeni yönetimine haber göndererek geri dönmeye hazır olduğunu bildirdi. Beşiktaş taraftarının en sevdiği futbolcular arasında yer alan Fabri hakkında son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Fulham Kulübü’nün, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol ﬁle bekçisi için bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.

Kaleci Fabri Beşiktaşa geri dönmek istiyor

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Fabri Tottenham maçında Kieran Trippier'in frikik golüne engel olamamıştı...

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