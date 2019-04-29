Kahreden detay! Küçük kızı 2.5 ay önce dünyaya gelmişti
Kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın küçük kızı henüz 2.5 ay önce dünyaya gelmişti.
Kayseri deplasmanından Alanya'ya dönen futbolcuları taşıyan özel minibüsün şoförün uyuması nedeniyle devrilmesi sonucu Josef Sural hayatını kaybetmişti.
Alanyaspor, Josef Sural'ı devre arası transfer döneminde renklerine katmıştı. 2 kız babası 28 yaşındaki oyuncunun küçük kızı ise 2.5 ay önce Prag'da dünyaya gelmişti.
Hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sural'ın 12 Ocak'taki imza töreninde yaptığı açıklama ise şöyle;
"Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" şeklinde konuşmuştu.
Sural, 23 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa maçında takımının tek golünü kaydetmişti.
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