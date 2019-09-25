Kahramanmaraşspor Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nın (ZTK) 3. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor ile TFF 1. Lig'den Karagümrük karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraşspor Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahramanmaraşspor, sahasında İstanbul temsilcisi Karagümrük takımını konuk edecek. Her iki ekibin de bir üst tur hedefiyle sahaya çıkacağı mücadeleye saatler kala, müsabakaya dair detaylar araştırılıyor. İşte, Kahramanmaraşspor Karagümrük ZTK maçına ilişkin ayrıntılar...
25 Eylül Çarşamba günü oynanacak maç saat 16:30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maç sonunda kazanan ekip bir üst tura yükselecek.
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