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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
16.04.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Kahe, Türkiye'de yaşamayı planlıyor

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Kahe, Türkiye'de yaşamayı planlıyor

Türkiye'de birçok takımda forma giyen ve Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup ekibi Yeni Amasyaspor'da futbola veda eden Brezilyalı oyuncu Kahe, ailesiyle Türkiye'de yaşamayı planlıyor.

Futbolu bıraktı

Brezilya'da başladığı kariyerine Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımının ardından Türkiye'de Gençlerbirliği, Manisaspor, Denizlispor ve Karşıyaka'da devam eden Kahe, son olarak başarısı için ter döktüğü Yeni Amasyaspor'da futbolu bıraktı.

Yeni Amasyaspor ile Merzifonspor arasında oynanan play-out maçıyla jübilesini yapan 35 yaşındaki Kahe, açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve ailesinin Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Kahe, Türkiye'de yaşamayı planladıklarını dile getirdi.

Dokuz sene Türkiye'de futbol oynadığını ve bu süre içinde Türkiye'nin bütün şehirlerini gezdiğini belirten Kahe, "Türkiye, gerçekten çok güzel bir ülke. Güzel giden şeyler var burada. Menajer ya da antrenör olarak burada kalmayı düşünüyorum. Türkiye'de çalışmak istiyorum." dedi.

“Türkiye’de mutluyuz”

Türkiye'nin kendisi ve ailesi için daha iyi bir gelecek sunduğunu ifade eden Kahe, şunları söyledi:

"Türkiye'yi çok seviyorum, eşim ve çocuklarım da burayı seviyor. Hatta eşim Türkçe konuşmayı bile öğrendi. Türkiye, Brezilya gibi değil, farklı bir kültür var. Ben her şehre gidiyorum. Herkesin kültürü çok farklı ama insanlar çok iyi. Burada çok mutluyum. Sadece ben değil, bütün ailem, annem, babam, eşim, çocuklarım herkes Türkiye'de, burada yaşamaktan çok mutlu. Türkiye'de futbolun da çok önemli bir yeri var ve Avrupa'ya daha yakın. Benim için Brezilya'dan daha iyi."

"Yabancı arkadaşlarıma Türkiye'ye gelmelerini tavsiye ediyorum"

Kahe, menajerlik teklifleri aldığını ve ailesiyle birlikte bunları değerlendirdiğini kaydetti.

Türkiye liglerinde futbol kalitesinin ve heyecanının çok yüksek olduğunu belirten Kahe, "Türkiye'de futbol çok iyi, çok beğeniyorum. Yabancı arkadaşlarıma her zaman, teklif varsa Türkiye'ye gelmelerini tavsiye ediyorum. Onlarla konuşup Türkiye'yi anlatıyorum. Türkiye'de hem kaliteli bir lig var hem de yabancı futbolculara çok güzel imkanlar sunuluyor." diye konuştu.

Kahe, Türkiye'de çok güzel günler geçirdiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de 280 maçta oynadım, 84 gol attım. İyi şeyler yaptım. Bazı kızgın anlarım oldu ama futbolda kimseyi üzüp kırmamaya dikkat ettim. Önemli olan insanları kazanmak. Türkiye'de Gençlerbirliği'nde, Manisaspor'da, Denizlispor'da, Karşıyaka'da futbol oynadım. En güzel golümü Manisa'da attım. Çok önemli bir goldü. Adana Demirspor'a atmıştım. Türkiye'de birçok futbolcuyla ve hocayla tanıştım, çoğuyla hala görüşüyorum. Kariyeri çok iyi, çok başarılı futbolcuları olan bir ülke burası. Türkiye'de benim en beğendiğim futbolcu, Emre Belözoğlu. Şu anda biraz yaşlı ama performansı çok iyi ve çok kaliteli bir oyuncu, onu çok beğeniyorum."

Kahe'nin eşi Laiana Araujo de Aguiar Floresta da Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek, "Türkiye, çok güzel bir ülke. Yemekleri çok güzel, insanları çok misafirperver. En sevdiğim şehir İzmir ama İstanbul, Antalya, Bodrum ve Çeşme de çok güzel." diye konuştu.

Çocuklarının da Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Floresta, "4, 11 ve 15 yaşlarında 3 çocuğumuz var. Türkiye'de yaşamayı planlıyoruz. Çocuklarımın eğitimine burada devam etmek istiyorum. Eşim, Manisaspor ve Karşıyaka'da oynarken 4 sene İzmir'de yaşadım. O arada biraz Türkçe de öğrendim. Türkiye'nin neredeyse tamamını gezdik. Türkiye gerçekten yaşamaya değer bir ülke. Buradan ayrılmayacağız. Kahe de iş planlamasını burada yaptı." ifadelerini kullandı.

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