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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.02.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Kagawa'nın sözleşme detayları açıklandı

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Kagawa'nın sözleşme detayları açıklandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Opsiyon koymak oyuncuyu size bağlamıyor, önemli olan oyuncunun istemesi. Bunun örneğini Talisca'da yaşadık. Satın alma opsiyonu bizdeydi ama daha Ocak ayında gelip 'Ben Beşiktaş'ta kalmayacağım, opsiyonunun kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyorum' dedi ve zaten sezon biter bitmez gitti" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa için dün geceden bu yana spekülasyana yol açan 'Opsiyon var mı yok mu' tartışmalarına siyah-beyazlı kulübün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklık getird

Japon futbolcuda şuan için opsiyon olmadığını söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, bu konunun sadece Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki bir konu değil, Kagawa'nın da içinde olduğu bir durum olduğunu açıkladı.

"AYNI DURUMU TALİSCA'DA YAŞADIK"

Opsiyon yapılsa bile Kagawa'nın kabul etmemesi halinde bir geçerliliği olmayacağını belirten Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Opsiyon konusu çok fazla tartışıldı.Dortmund ile görüşmelerimizde opsiyon koyma da vardı, son ana kadar da uğraştık.Ancak hem rakamsal hem de oyuncunun kendi isteği doğrultusunda sözleşmeye yetişmedi. Biz de böyle bir transferi kaçırmamak için 6 aylığına kiraladık. Opsiyon olayını şu şekilde açıklığa kavuşturalım; biz opsiyon koysak bile oyuncunun onayı olmadığı sürece işleme girmez. Kagawa da İstanbul'u görüp burada yaşayıp yaşamayacağına karar vermek için süre istedi. Biz de kabul ettik. Dortmund ile görüşmelerimiz devam edecek. Kagawa kabul ettiği anda Dortmund ile görüşmeleri hızlandırıp opsiyon ekleriz. Ama bunun için biraz zaman gerekli. Yoksa opsiyon koymak oyuncuyu size bağlamıyor, önemli olan oyuncunun istemesi. Bunun örneğini Talisca'da yaşadık. Satın alma opsiyonu bizdeydi ama daha Ocak ayında gelip 'Ben Beşiktaş'ta kalmayacağım,opsiyonumun kullanılmasını kesinlikle kabul etmiyorum' dedi ve zaten sezon biter bitmez gitti' diyerek konuya açıklık getirdi.

"KAGAWA UZAKDOĞU PAZARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

Kagawa'nın kendileri için sadece bir oyuncu değil çok boyutlu bir transfer olduğunu ifade eden Mahmutyazıcıoğlu, "Biz Kagawa'yı yaz transfer döneminde de istiyorduk. O zaman olmamıştı ama şimdi şartlar lehimize gelişince kaçırmamak için hemen 6 aylığına kiraladık. Beşiktaş için çok önemli bir hamle, çünkü biz Uzakdoğu pazarına açılmak istiyoruz. Avrupa ve ülkemizde sponsor olayları yok denecek kadar azaldı. Uzakdoğu'ya mutlaka açılmalıyız. Kagawa'yı transfer ettik, dün Japonya'da bütün haber bültenlerinde birinci haberdi. Beşiktaş her yerde manşetti. Bu transferden Japon sponsorlarımızda çok mutlu. Uzakdoğu'daki sponsorlarımızı artırmak amacındayız. Bu transfer bu yüzden çok önemli" diyerek Kagawa transferinin Beşiktaş için stratejik önemine değindi.

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