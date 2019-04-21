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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
21.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kagawa'nın büyük planı

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Kagawa'nın büyük planı

Japon yıldız, formunu yükseltmek için Almanya’dan iki antrenör getirdi.

Beşiktaş’ta yeniden doğan Kagawa, hem ilk 11’e yerleşmek hem de milli takımdaki formasını kaptırmamak için ekstra idmanlar yapıyor. Japon yıldız gelecek sezon Beşiktaş ya da bir İspanyol kulübünde oynamak istiyor.

BEŞİKTAŞ’ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa, siyah beyazlı kulüpte yeniden kendini bulurken, bu formunu daha da yükseltmek için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli futbolcu, hem Beşiktaş’ta ilk 11’e yerleşmek hem de Japonya Milli Takımı’ndaki formasını kaybetmemek için özel çalışmalar yapmaya başladı.

Beşiktaş olmazsa İspanya 1. Ligi

BORUSSIA Dortmund’da birlikte çalıştığı özel antrenörünü ve kondisyonerini Türkiye’ye getiren Kagawa, iki uzmanın da ücretini cebinden karşılıyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Japon futbolcunun öncelikle hedefi Beşiktaş’ta kalmak. Siyah beyazlı takımla anlaşamadığı takdirde, “Çocukluk hayalim” dediği İspanya 1. Ligi takımlarından birine transfer olmak istiyor.

Kara Kartal Sivas yolcusu

ÖTE yandan Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayıp Sivas’a gidecek. Teknik direktör Şenol Güneş dünkü idmanda taktik çalışması yaptırırken, oyuncularına, “Rakip, savunma ağırlıklı oynayıp kontrataklarla gol arayacak. Özellikle savunmada çok dikkatli olmalıyız” dedi

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