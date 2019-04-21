Kagawa'nın büyük planı
Japon yıldız, formunu yükseltmek için Almanya’dan iki antrenör getirdi.
Beşiktaş’ta yeniden doğan Kagawa, hem ilk 11’e yerleşmek hem de milli takımdaki formasını kaptırmamak için ekstra idmanlar yapıyor. Japon yıldız gelecek sezon Beşiktaş ya da bir İspanyol kulübünde oynamak istiyor.
BEŞİKTAŞ’ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiraladığı Shinji Kagawa, siyah beyazlı kulüpte yeniden kendini bulurken, bu formunu daha da yükseltmek için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli futbolcu, hem Beşiktaş’ta ilk 11’e yerleşmek hem de Japonya Milli Takımı’ndaki formasını kaybetmemek için özel çalışmalar yapmaya başladı.
Beşiktaş olmazsa İspanya 1. Ligi
BORUSSIA Dortmund’da birlikte çalıştığı özel antrenörünü ve kondisyonerini Türkiye’ye getiren Kagawa, iki uzmanın da ücretini cebinden karşılıyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Japon futbolcunun öncelikle hedefi Beşiktaş’ta kalmak. Siyah beyazlı takımla anlaşamadığı takdirde, “Çocukluk hayalim” dediği İspanya 1. Ligi takımlarından birine transfer olmak istiyor.
Kara Kartal Sivas yolcusu
ÖTE yandan Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayıp Sivas’a gidecek. Teknik direktör Şenol Güneş dünkü idmanda taktik çalışması yaptırırken, oyuncularına, “Rakip, savunma ağırlıklı oynayıp kontrataklarla gol arayacak. Özellikle savunmada çok dikkatli olmalıyız” dedi
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