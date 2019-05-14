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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14.05.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Kagawa'dan kötü haber! Bonservisi...

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Kagawa'dan kötü haber! Bonservisi...

Beşiktaş'ta göreve yeniden gelen Fikret Orman ve yönetimi, önümüzdeki sezonun planlamasına bu hafta başlayacak. Mevcut mali şartlar altında Kagawa'nın bonservisinin alınmasının zor olduğunu belirten yöneticiler, buna karşılık Borussia Dortmund'a yeniden kiralama teklifinde bulunacak. Atiba için ise 1 yıl daha yola devam etmek için hamle yapılacak.

Önceliği teknik direktöre verecek olan siyah-beyazlılarda bir diğer gündem, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncular. Siyah-beyazlıların Atiba'ya 1 yıllık sözleşme önereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta yönetim kurulu maratona başlıyor. Bugün mazbatasını alacak olan Başkan Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu, önümüzdeki sezonun planlaması için kolları sıvayacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili olarak karar verecek olan yönetim, kadro dışı durumda bulunan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'yle yolları ayıracak. İki oyuncunun da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bunun dışında kontratı bitecek olan Mustafa Pektemek'e de yeni sözleşme önerilmeyecek. Bu futbolcuya teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Son olarak Hollanda ekibi Willem'de kiralık olarak forma giyen ancak sözleşmesi feshedilerek geri dönen Araz Özbiliz'le de yolları ayırmayı planlayan yönetim, bu futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek ve sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi için orta yolu bulmaya çalışacak.

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Atiba'ya 1 yıllık sözleşme önerisi

Sezon başında Atiba Hutchinson'la 1 yıllık sözleşme imzalayan ve bu futbolcunun sezon başından bu yana gösterdiği performans sonrasında Atiba'yla yeniden görüşmeye karar veren Fikret Orman ve Yönetim Kurulu, Kanadalı futbolcuyla sözleşme uzatmak için 1 yıllık teklifte bulunacak. Bunun dışında Brezilyalı yıldız Adriano'ya da teklif yapılacak. Sezon başından itibaren Adriano'yla sözleşme uzatmak için görüşen yönetim, bu futbolcunun henüz net cevap vermemesi üzerine, sezon sonunda Adriano'ya son bir teklif daha yapacak. Brezilyalı oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde kendisine teşekkür edilerek yollar ayrılacak.

Kartal'ın gündeminde olan bir diğer isim de kiralık olarak forma giyen Kagawa. Mevcut mali şartlar altında bu futbolcunun bonservisinin alınmasının zor olduğunu belirten yöneticiler, buna karşılık Borussia Dortmund'a yeniden kiralama teklifinde bulunacak. Kagawa'nın transferi sonrasında özellikle Japonya'da Beşiktaş'a karşı oluşan ilgi nedeniyle bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, Japon yıldızla bir görüşme gerçekleştirecek. Kagawa'nın olumlu cevap vermesi halinde ise Borussia Dortmund'un kapısı çalınacak.

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Kagawadan kötü haber Bonservisi...

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