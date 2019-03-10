Kagawa, Kartal'a 3 puanı getirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKagawa, Kartal'a 3 puanı getirdi
GeriSpor Kagawa, Kartal'a 3 puanı getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
10.03.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Kagawa, Kartal'a 3 puanı getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kagawa, Kartal'a 3 puanı getirdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. 

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede ilk gol Ljajic'in ayağından geldi ve Kartal 1-0 öne geçti. Bu gole Atiker Konyaspor, 20. dakikada Ömer Ali ile karşılık verdi: 1-1

34'te Burak Yılmaz'ın harika frikik golüyle Beşiktaş, bir kez daha öne geçti: 2-1. Atiker Konyaspor, Fofana ile yeniden beraberliği yakadı: 2-2.

Son sözü sonradan oyuna giren Kagawa, söyledi. Japon futbolcunun 90+3'te attığı golle Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu skorla 44 puana yükselen Beşiktaş, üçüncü sıradaki yerini korudu. Atiker Konyaspor ise 35 puanla beşinci sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada sol kanattan Adem Ljajic'in ortasında ceza sahası içinde Lens'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntışı’dan döndü. 

14. dakikada Burak Yılmaz’ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 

20. dakikada Miloseviç’in savunma arasına attığı pasla buluşan Ömer Ali'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti. 1-1 

24. dakikada Ljajic’in kafa ile indirdiği topta Lens’in sert şutunu önce Serkan çeldi. Ardından direğe çarparak oyun alanına dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı. 

34. dakikada kendisine yapılan faul sonucu kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1 

KADROLAR

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Jevtovic, Volkan, Traore, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Mücahit

MAÇTAN NOTLAR:

KAGAWA YEDEKLER ARASINDA

Beşiktaş’ın Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa bir maçlık aranın ardından kadroya döndü. Kayserispor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kagawa, hafta içinde yapılan çalışmalara tam randımanlı olarak katılamadığı gerekçesiyle Atiker Konyaspor maçında 11’de tercih edilmedi. Japon futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 

BEŞİKTAŞ’TA İKİ İSİM CEZA SINIRDA

Siyah beyazlı ekipte iki isim Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Vodafone Pak’ta oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

MEHMET ÖZDİLEK TRİBÜNDE

Beşiktaş - Atiker Konyaspor karşılaşmasını teknik direktör Mehmet Özdilek de tribünden takip etti. Hafta ortasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesinin ardından ismi Beşiktaş ile anılan Mehmet Özdilek, karşılaşmayı tribünden izledi.

KONYASPOR’UN OTOBÜSÜ KAZA YAPTI

Atiker Konyaspor kafilesini taşıyan otobüs, mücadele öncesi oyuncuları stadyuma bıraktıktan sonra kaza yaptı. Oyuncuları stada bıraktıktan sonra Vodafone Park’ta kendisine ayrılan bölüme park etmeye çalışan otobüs şoförü, geriye geldiği sırada duvara çarptı ve otobüste arka cam tamamen düştü. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş'ta gerginlik! İki futbolcu...

Chelsea bir puanı uzatmalarda kurtardı

Karius'a büyük tepki! "Kova..."

Okan Buruk: "Daha çok gol atabilirdik"