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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
17.02.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Kagawa, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı

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Kagawa, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı

Adem Ljajic’in yokluğunda Fenerbahçe derbisindeki yerini garantileyen Beşiktaş'ın tecrübeli 10 numarası Shinji Kagawa, “Gol atarak derbi galibiyetinde rol almak istiyorum” dedi.

Fenerbahçe derbisinde ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de yer alması beklenen Shinji Kagawa, Japon medyasından Kyodo News'in sorularını yanıtladı. İşte tecrübeli 10 numaranın sorulara verdiği cevaplar:

-Beşiktaş bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı. Ne düşünüyorsun?

Kazanmak her şeyden önemliydi. Derbi öncesi bu galibiyet bize büyük moral oldu.

-Geçen her hafta oynama süren artıyor, maç kondisyonun ve fizik gücün ne durumda?

Antrenmanlarda hazır olduğumu hissediyorum. Fizik ve kondisyon olarak gayet iyi durumdayım diyebilirim.

90 DAKİKA OYNAYACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUM

-F.Bahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme şansını nasıl görüyorsun?

Her zaman 90 dakika oynayacakmış gibi çalışıyorum. Şans bulursam iyi bir sonuç ortaya çıkarmak ve gol atarak takımımın derbide kazanmasında rol almak istiyorum.

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-Quaresma takıma döndü, kendisiyle uyumun nasıl?

Quaresma'nın dönmesi çok iyi oldu. Onunla birlikte takımımız daha da üst seviyeye çıktı.

-Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığın pozisyon için ne dersin?

Quaresma'nın yaptığı orta mükemmeldi. Hiçbir bahane üretemem, böyle pozisyonları golle sonuçlandırmak gerekiyor. Çok üzgünüm ama diğer maçlarda gol atmak için çaba sarf edeceğim.

EŞİ ÇİN'İ İSTEMEDİ QUARESMA KALDI

Yeni Malatyaspor maçının ardından sözleşmesi bitene kadar Beşiktaş'ta kalacağını ve şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Quaresma'nın Portekiz ve ABD'den istediği teklifi alamadığı için ayrılık kararından vazgeçtiği belirtildi. Önünde sadece Çin seçeneği kalan Portekizli yıldızın, eşi Uzakdoğu'ya gitmek istemeyince fikir değiştirdiği öğrenildi

LENS'İN KEYFİ KAÇTI

Yeni Malatyaspor maçında iyi bir futbol sergilemesine rağmen harcadığı pozisyonlarla teknik direktör Şenol Güneş'e saç baş yolduran Jeremain Lens oldukça üzgün. Hollandalı futbolcunun, maç içerisinde Güneş'in kendisine gösterdiği tepkilerin ardından moralinin bozulduğu öğrenildi.

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