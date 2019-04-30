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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
30.04.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Kagawa: Böyle oynarsak ilk yarı 2-3 gol yeriz

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Kagawa: Böyle oynarsak ilk yarı 2-3 gol yeriz
Foto: İHA

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Shinji Kagawa, Galatasaray ile oynanacak kritik maçta gol atmak istediğini belirtti.

Ankaragücü maçında çok top kaybettikleri ifade eden Kagawa, ''Maç gününe kadar daha iyi olmamız gerek. Ankaragücü maçındaki gibi oynarsak sadece ilk yarıda Galatasaray'dan 2-3 gol yeriz.'' dedi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Goal ve DAZN'a verdiği özel röportajda Ankaragücü karşısında Adem Ljajic'e yaptığı asist nedeniyle mutlu olduğunu belirten Kagawa, "Son maçlarda skora katkı yapamıyordum, fakat bu kez oldu. Önümüzdeki maçlar açısından da iyi bir şey bu. Açıkçası bu maçta gol atmak istiyordum, çünkü fırsatlar yakalamıştım." diye konuştu.

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"Derbide kesinlikle gol atmak istiyorum"

Gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak kritik maçta gol atmak istediğini belirten Kagawa, şöyle devam etti:

"Derbide kesinlikle gol atmak istiyorum. Bizim için çok önemli bir maç. O maça iyi hazırlanmak için elimden geleni yapacağım."

Kagawa, derbi maça iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgularken, "Maç gününe kadar daha iyi olmamız gerek. Ankaragücü maçındaki gibi oynarsak sadece ilk yarıda 2-3 gol yeriz. Özellikle savunmada çok daha tutarlı bir maç çıkarmamız gerekiyor. Ankaragücü karşısında rakibimize boşluklar verdik ve çok top kaybettik. Bu eksikleri gidermezsek Galatasaray goller bulabilir." dedi.

Kagawa devre arası transfer dönemimde Beşiktaş'a katılmıştı...

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Kagawa: Böyle oynarsak ilk yarı 2-3 gol yeriz

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