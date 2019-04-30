Kagawa: Böyle oynarsak ilk yarı 2-3 gol yeriz

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Ankaragücü maçında çok top kaybettikleri ifade eden Kagawa, ''Maç gününe kadar daha iyi olmamız gerek. Ankaragücü maçındaki gibi oynarsak sadece ilk yarıda Galatasaray'dan 2-3 gol yeriz.'' dedi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Goal ve DAZN'a verdiği özel röportajda Ankaragücü karşısında Adem Ljajic'e yaptığı asist nedeniyle mutlu olduğunu belirten Kagawa, "Son maçlarda skora katkı yapamıyordum, fakat bu kez oldu. Önümüzdeki maçlar açısından da iyi bir şey bu. Açıkçası bu maçta gol atmak istiyordum, çünkü fırsatlar yakalamıştım." diye konuştu.

"Derbide kesinlikle gol atmak istiyorum"

Gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak kritik maçta gol atmak istediğini belirten Kagawa, şöyle devam etti:

"Derbide kesinlikle gol atmak istiyorum. Bizim için çok önemli bir maç. O maça iyi hazırlanmak için elimden geleni yapacağım."

Kagawa, derbi maça iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgularken, "Maç gününe kadar daha iyi olmamız gerek. Ankaragücü maçındaki gibi oynarsak sadece ilk yarıda 2-3 gol yeriz. Özellikle savunmada çok daha tutarlı bir maç çıkarmamız gerekiyor. Ankaragücü karşısında rakibimize boşluklar verdik ve çok top kaybettik. Bu eksikleri gidermezsek Galatasaray goller bulabilir." dedi.

Kagawa devre arası transfer dönemimde Beşiktaş'a katılmıştı...

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