Kağan Söylemezgiller,Fethiyespor'da
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, dış transferde Gümüşhanespor’dan orta saha oyuncusu Kağan Söylemezgiller’le anlaştı.
30 yaşındaki futbolcu lacivertli-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor ve İsviçre ekibi Wil 1900 gibi takımlarda forma giyen gurbetçi futbolcu, "Her zaman hedefleri olan kulüplerde forma giydim, inşallah bu sezon hep birlikte özlenen günlere kavuşuruz" dedi.
Süper Lig’de 108 müsabakaya çıkan Kağan, 1. Lig’de 28, 2. Lig’de 22 maçta oynadı.
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