Kağan Moradaoğlu kimdir?
Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen genç ve gelecek vaat eden kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Bu gelişmenin ardından 'Kağan Moradaoğlu kimdir?' sorusu başta Trabzonsporlu olmak üzere pek çok futbolsever tarafından sorgulandı. Peki, Kağan Moradaoğlu kimdir? İşte, Kağan Moradaoğlu hakkında detaylar...
Kağan Moradaoğlu 10 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Doğduğu şehrin takımı Trabzonspor'un altyapısında futbola adım atan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde forma giydi.
Buradaki performansıyla beğeni kazanan Kağan Moradaoğlu, U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına da çağırıldı.
2003 doğumlu genç kaleci Kağan Moradaoğlu son olarak Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.
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