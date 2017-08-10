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KAFASI BÜYÜK DİYE TRANSFER ETMEDİLER!

Manchester United'ın 2013 gözlemci raporunda Isco için çarpıcı yorumlar dikkat çekti.

Hürriyet Haber
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Manchester United'ın Isco'yu kafası büyük diye transfer etmediği ortaya çıktı! Manchester United'ın 2013 yılındaki gözlemci raporuna göre ''Isco, yeterince hızlı ama kafası vücuduna göre çok büyük'' ifadeleri yer aldı.

O dönemde Malaga'da forma giyen Isco, aynı yıl 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu ve özellikle son sezon gösterdiği performansla alkış almıştı.

25 yaşındaki futbolcu, son oynanan Real Madrid - Manchester United UEFA Süper Kupa finalinde Manchester United ağlarını havalandırmış ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetmişti. (Sporx)

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