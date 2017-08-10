KAFASI BÜYÜK DİYE TRANSFER ETMEDİLER!

Manchester United'ın Isco'yu kafası büyük diye transfer etmediği ortaya çıktı! Manchester United'ın 2013 yılındaki gözlemci raporuna göre ''Isco, yeterince hızlı ama kafası vücuduna göre çok büyük'' ifadeleri yer aldı.
O dönemde Malaga'da forma giyen Isco, aynı yıl 30 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu ve özellikle son sezon gösterdiği performansla alkış almıştı.
25 yaşındaki futbolcu, son oynanan Real Madrid - Manchester United UEFA Süper Kupa finalinde Manchester United ağlarını havalandırmış ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetmişti. (Sporx)