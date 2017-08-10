Kafası büyük diye Isco'yu transfer etmediler! ManU...

Isco Alarcon’un oyunu geçmişte kalan bir gerçeği de ortaya çıkardı. Manchester United’ın Isco, Malaga’dayken bu oyuncuyu izlediği ve transfer etmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Birçok kez kez izlenen oyuncunun transferine ise bir türlü karar verilememişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Isco’dan sonunda vazgeçildi, nedeniyse oldukça ilginçti.

Isco için verilen raporda şunlar yazıyordu: ‘İyi bir oyuncu ancak yeterince hızlı değil. Ayrıca kafası, vücut ölçülerine göre çok büyük.’ Evet gözlemci raporunda Isco’nun kafası büyük olduğu için transfer edilmemesi gerektiği yazıyordu. O Isco bugün 21 yaşında ve Süper Kupa maçında oynadığı futbolla herkesi büyüledi.

Manchester United’ın kaybeden tarafta kalmasını sağlayan Isco, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor. (Sözcü)

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