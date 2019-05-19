Kadroya alınmadılar! Fenerbahçe...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Teknik ekip ve futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla antrenman öncesinde Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
TOPAL VE FERDİ KADRODA YOK!
Fenerbahçe'de tedavileri süren Mehmet Topal ve Ferdi Kadıoğlu, BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı.
Karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertli ekibin muhtemel 11'i şu şekilde:
HARUN
ISLA
SERDAR AZİZ
SKRTEL
HASAN ALİ
JAILSON
DIRAR
M. EKİCİ
MOSES
VALBUENA
SOLDADO
CEZALI: Eljif, Volkan
SAKAT: Frey, Mehmet Topal, Ferdi
SARI KART SINIRINDA: Dirar, Harun, Moses, Tolgay, Neustadter
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