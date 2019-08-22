Kadro dışından kaptanlığa

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKadro dışından kaptanlığa
GeriFutbol Kadro dışından kaptanlığa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fatih SABOVİÇ
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kadro dışından kaptanlığa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadro dışından kaptanlığa

Geçen sezon başında süresiz kadro dışı kalan, Faslı yıldızı, Ersun Yanal ve ekibi hayata döndürdü.

FENERBAHÇE’de Nabil Dirar sevinci yaşanıyor... 2017-2018 sezonunda katıldığı sarı lacivertli ekipte geçen sezonun başında ‘disiplinsiz davranışları’ dolayısıyla süresiz kadro dışı bırakılan Faslı yıldızı, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi hayata döndürdü. Geçen sezon 19 maçta 1 gol ve 4 asist üreten Dirar, 2019-2020 sezonu kamp dönemi ve başlangıcında ise bambaşka çehreye büründü. Yanal, Audi Cup’taki Bayern Münih maçında taraftar tepkisinin ardından sahadan çıkmak isteyen Faslı oyuncuya sahip çıktı.

Fenerbahçeye transferde flaş teklif Luiz Gustavo... | Son dakika transfer haberleri...
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif! Luiz Gustavo... | Son dakika transfer haberleri...

HÜCUMDA KUSURSUZDU

KRİZİ çok iyi yöneten Fenerbahçe teknik heyeti, her yerde oynayacak bir joker olarak düşündüğü Dirar’dan vazgeçmedi. Gazişehir karşısında sol bek olarak sahaya çıkan yıldız oyuncu, savunmada çok iş düşmese de iyiydi, hücumda kusursuzdu. Takımının eksik yaşadığı sol bek mevkiinde üzerine düşeni fazlasıyla yapan başarılı oyuncu ayrıca bu sezon ikinci kaptanlık görevine getirildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Kadro dışından kaptanlığa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu! Son 5 maçta 4 yenilgi...
Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor
Cezası biten Tamer Tuna, Beşiktaş maçında takımın başında!
Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda