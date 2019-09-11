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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.09.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Kadro dışı bırakılmıştı ama Türkiye'nin umudu oldu! Cikalleshi mucizesi...

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Kadro dışı bırakılmıştı ama Türkiye'nin umudu oldu! Cikalleshi mucizesi...

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da yeni sezon öncesi antrenmanların başladığı ilk günden geçen haftaya kadar kadro dışı olan, bu süreçte takım antrenmanı yapmayıp özel ve resmi hiçbir maçta forma giymeyen Sokol Cikalleshi, Arnavutluk Milli Takımı’nda ise şov yaptı.

Antrenman eksiği ve bu sezon hiç forma giymemiş olmasına rağmen ülkesi Arnuvutluk’un milli kadrosuna davet edilen forvet, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri’nde son Dünya Şampiyonu Fransa’dan sonra İzlanda’ya da gol attı.

Akhisar Süper Lig’den düştükten sonra kulüpten ayrılmak isteyen 29 yaşındaki golcü kardo dışı bırakıldı.

Kendisi gibi kadroya alınmayan Dany ile birlikte takımdan ayrı antrenör eşliğinde çalışan Cikalleshi, transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşmayınca takımda kaldı.

Kulüp bulamayınca ücretinde indirim yapmayı da kabul ederek affedilip lisansı yeniden çıkarılan Arnavut forvet, henüz Akhisarspor’la antrenmana bile çıkmadan ülkesinin milli takımından davet aldı.

Elemelerde 7 Eylül’de Fransa’ya deplasmanda 4-1 kaybedilen maçta son 29 dakikada forma giyerek takımının tek golünü atan Cikalleshi, Avrupa futbolunun yükselen yıldızı İzlanda’ya karşı ise 11’de oynadı.

Arnavutluk, büyük bir sürprize imza atarak evinde İzlanda’yı 4-2 yenerken son gol, maç ve antrenman eksiğine rağmen 90 dakika sahada kalan Cikalleshi’den geldi.

Arnavutluk’un aldığı sürpriz galibiyet, aynı gruptaki ay-yıldızlı ekibimizi de Fransa ve İzlanda’nın önünde liderliğe taşıdı.

Şampiyonluk yarışında ilk 3 haftayı 4 puanla geçen Akhisar’ın hücumdaki kozlarından olacak Cikalleshi, Türkiye’ye dönerek takımına katılacak.

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