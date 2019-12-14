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Futbol
14.12.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile görüşmeler başladı

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Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile görüşmeler başladı

Galatasaray teknik heyetinin süresiz olarak kadro dışı bırakma kararı aldığı Steven Nzonzi'nin menajeri ile görüşmeler başladı. Fransız futbolcunun ocak ayında takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Galatasaray’a sezon başında büyük umutlarla gelen Nzonzi’nin kötü performansının yanı sıra lakayıt davranışları teknik heyetin sabrını taşırdı. Antrenmanlarda Fatih Terim’in isteklerine gereken ciddiyeti göstermediği öğrenilen Nzonzi’nin, “30 milyon Euro’luk futbolcuyum” söylemiyle kendi sini takımın üzerinde gören tavırları gözlemlendi.

Yedek takımda olduğu idmanı terk eden Nzonzi, süresiz kadro dışı bırakıldı. Yönetim ocakta Nzonzi ile yollarını ayırmak isterken, Roma ve Nzonzi’nin menajeriyle görüşmelere başlandı.

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