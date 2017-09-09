Kadro ağırlığıyla Beşiktaş, tabloyu değiştirir!

Mücadeleyi nasıl buldun?

Beşiktaş sahada ama aklı Porto'daydı. Görüntü buydu. Beşiktaş atak gibi gözükse de savunmasında da gedikler verdi. Ortada bir maç oldu.

İkinci yarıda ne değişir?

Şenol Güneş hamlelerini yapacaktır. Tabiki, diğer taraf da. Beşiktaş'ın daha atak ve oyunu rakip sahaya daha çok yıkacağını düşünüyorum. Kadro ağırlığıyla, oyuna da ağırlığını koyacaktır.

Hakemi nasıl buldun?

Birkaç pozisyonda kartlarını çıkarması gerekirdi. Özellikle de Oğuzhan'ın rakibine arkadan yaptığı hareket kartlıktı. Genelinde oyunu gidi götürüyor, yönetimi iyi.