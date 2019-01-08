Kadlec'ten Ersun Yanal ve şampiyonluk mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKadlec'ten Ersun Yanal ve şampiyonluk mesajı
GeriFutbol Kadlec'ten Ersun Yanal ve şampiyonluk mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
08.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Kadlec'ten Ersun Yanal ve şampiyonluk mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadlec'ten Ersun Yanal ve şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Michal Kadlec, "Umarım şans Fenerbahçe’nin yanında olur ve maksimum performans sergileyerek maçları kazanırlar. Ersun Yanal’ı tanıyorum. Onların çok sıkı çalıştıklarını düşünüyorum" dedi.

Çek Cumhuriyeti ekibi Slovacko’da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcu Michal Kadlec, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Slovacko, Çek Cumhuriyeti’nin küçük bir takımı olduğunu belirten Kadlec, "Slavia Prag veya Sparta Prag gibi bir takım değil. Ligde 11. sırada yer alıyoruz. Slovacko iyi bir takım ve genç oyunculardan oluşuyor. İyi bir hocası var. Devre arası hazırlıkları için Antalya’ya geldik. Geçen yıldan daha iyi oynamak için hazırlanıyoruz. Küçük bir takım ama iyi bir takım olacağına inanıyorum" diye belirtti.

“Fenerbahçe şampiyonluk için savaşacaktır”
Süper Lig’i izlediğini ve özellikle Fenerbahçe’yi takip ettiğini belirten Kadlec, "Her zaman takımın sonuçlarını takip ediyorum. Takımda birçok şey değişti. Başkan değişti ve Ersun Yanal tekrardan geri döndü. Fenerbahçe’nin ligdeki yeri iyi değil. Umuyorum ki Antalya’da iyi bir şekilde hazırlanıp bu zorlu sıralamadan daha iyi şekilde çıkacaklardır ve inanıyorum ki önümüzdeki sene Fenerbahçe, şampiyonluk için savaşacaktır. 17. sırada bulunmak iyi bir şey değil. Umarım şans da onların yanında olur ve maksimum performans sergileyerek maçları kazanırlar. Ersun Yanal’ı tanıyorum. Onların çok sıkı çalıştıklarını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye iyi şanslar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarı çok özledim"
Fenerbahçe’de neyin yanlış gittiğini bilmediğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Ben sadece maçları televizyonlardan izliyorum ve gazeteleri okuyorum. Durumu analiz etmeleri gerekiyor. Ersun Yanal geri döndü ve onunla şampiyon olmuştuk. Benim için güzel zamanlardı. 3 sene Fenerbahçe’de ve İstanbul’da çok güzel zamanlarım oldu. O günleri unutamıyorum. Bazı taraftarlar bana her zaman sosyal medyadan yazıyor. Taraftarları çok özledim. Bazen kötü sonuçlar alsak da arkamızda duruyorlardı. Antalya kamplarında, deplasman maçlarında ve yurt dışında hep yanımızdalardı. Fenerbahçe taraftarı mükemmeldir. Buradaki otelde bazı insanları görüyorum ve herkes beni hatırlıyor Fenerbahçeli diye. Benim için buraya gelmek çok özel bir durum. Belki kariyerim bitince İstanbul’a ve stada tekrar ziyarete gelirim” şeklinde konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 420Lyon - Strasbourg
    3
    2,5Üst
    1,50
    4717kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

"Fenerbahçe’yi ziyaret edebilirim"
Fenerbahçe’yi Antalya kampında ziyaret edebileceğini dile getiren Michal Kadlec, "Cuma günü oynanacak olan Az Alkmaar maçı var. Zamanım uyarsa, antrenmanlar uyarsa maça gidebilirim ve maçı izlerim" diye konuştu.

"Her zaman Fenerbahçe’nin arkasındayım"
Türkçe’nin kendisi için çok zor bir dil olduğunu anlatan Kadlec, "Sadece restoranda yeterli oluyor, büyük cümleler kuramıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına güveniyorum. Onlarla iyi ve kötü zamanlar geçirdim. Futbol bu. Ama inanıyorum ki Fenerbahçe seneye şampiyon olacaktır. Her zaman Fenerbahçe’nin ve Fenerbahçe ailesinin arkasındayım" dedi.

Kadlec'ten Türkçe 'Şampiyon Fenerbahçe' mesajı
Türkçe ‘Şampiyon Fenerbahçe’ ifadesini kullanan tecrübeli futbolcu, "Türkçe konuşmak benim için çok zor. Zaman zaman yemek yemeye gittiğimde basit kelimeler kullanabiliyorum. Almanya’da olduğumda Türklerle çok sık karşılaşıyorum. Ama Türkçem iyi değil, benim için çok zor" ifadelerini kullandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (08.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ali Ay: 'Ay sonuna kadar zamanımız var. Acelemiz yok'

Aytaç Kara: 'Fenerbahçe maçından alnımızın akıyla çıkacağız'

Yasin transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Kadlec'ten Ersun Yanal ve şampiyonluk mesajı