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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.07.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Kadir Keleş: "Böyle devam ederlerse Trabzonspor'un önü açık"

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Kadir Keleş: "Böyle devam ederlerse Trabzonspor'un önü açık"

Akhisarspor'da göreve gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yeni bir oluşuma girdiklerini ve bu sezon Spor Toto Süper Lig'e dönmek istediklerini belirten Kadir Keleş, "Takımımızda yeni bir oluşum var, iyi çalışıyoruz. Mehmet hoca ile birlikte takımda iyi bir arkadaşlık oluştu. Üstüne koyarak gidiyoruz. Belki bir alt lige düştük ama tekrar çıkmak için mücadele edeceğiz. Mücadeleyi takım arkadaşlarımızla hep birlikte vereceğiz. Tekrar Spor Toto Süper Lig'e dönmek istiyoruz" dedi.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor'un savunma oyuncusu Kadir Keleş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 1'inci Lig'in kolay kulvar olmadığını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir lig kolay değil. Her ligde bir mücadele var. Spor Toto 1'inci Lig de mücadelenin üst seviyede olduğu bir lig. Bizde mücadelenin içinden başarıyla çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKHİSARSPOR'DA KALMAM EN DOĞRUSUYDU, BEN DE KALDIM"
Beş yıldır Akhisarspor forması giydiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kadir Keleş, "Beş yıldır Akhisar'dayım, burada çok mutluyum. Başkanımız ve hocamız ile konuştuk, sağ olsunlar çok güzel şeyler söylediler. Kalmam en doğrusuydu, ben de kaldım. Akhisarspor için en iyi mücadeleyi yapacağım" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN ÖNÜ AÇIK"
Trabzonspor'un genç kadro yapılanması için ne düşündüğü yönündeki soruya ise tecrübeli oyuncu, şu yanıtı verdi:

"Trabzonspor'un genç bir kadro yapılanmasına girmesi geç kalınmış bir durum, daha önce de yapılabilirdi. Bunun örnekleri var. 1461 Trabzon vardı; bu takımdaki oyuncuların çoğu şu an ligde mücadele ediyor. O oyuncuları da ellerinde tutsalar müthiş bir iskelet kadro yapabilirlerdi ve daha başarılı olurlardı. Ama yine de böyle devam ederlerse Trabzonspor'un önü açık olacaktır."

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Kadir Keleş: Böyle devam ederlerse Trabzonsporun önü açık

 

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