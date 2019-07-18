Kadir Bayram, OGM Ormanspor'da! | Transfer haberleri...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 26 yaşındaki Dorukhan Engindeniz ve 22 yaşındaki Kadir Bayram'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ekibimiz geçen sezonu Afyon Belediyespor’da geçiren eski basketbolcumuz Dorukhan Engindeniz ve Gaziantep Basketbol'da geçiren Kadir Bayram’ı kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
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