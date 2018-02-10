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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Kadınlarımızdan 3'te 3! Potada fırtına gibiler...
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Sıradaki Haber: Obradovic: Panathinaikos olmadan Euroleague imkansız

Basketbol
DHA
10.02.2018 - 21:32, Son Güncelleme:

Kadınlarımızdan 3'te 3! Potada fırtına gibiler...

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'u 64-54'lük skorla mağlup etti ve gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

 

SALON: Minsk Spor Kompleksi
HAKEMLER: Jasmina Juras (Sırbistan), Pavel Fuska (Slovakya), Sasa Maricic (Sırbistan)
BELARUS: Tarasava, Snytsina, Rytsikava 4, Likhtarovich 6, Ziuzkova 7, Verameyenka 6, Leuchanka 9, Papova 6, Bentley 12, Hasper 4
TÜRKİYE: Işıl 19, Pelin, Bahar 1, Olcay 9, Tuğçe 13, Ayşe, Elif, Melis, İlayda, Holingsvorth 15, Cansu 7, Esra 1'İNCİ PERİYOT: 8-19 İLK YARI: 24-32 3'ÜNCÜ PERİYOT: 35-50

Karşılaşmaya Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan millilerimiz, ilk sayılarını Işıl ile kaydetti. Düşük tempoda başlayan mücadelede iki takım da hücumda skor üretmekte zorlanırken, ay-yıldızlılar özellikle Tuğçe ve Işıl ikilisiyle ritim buldu. Tuğçe'nin basketiyle son dakikaya girilirken 17-8'lik üstünlüğü yakalayan millilerimiz, periyot sonunda da 11 sayılık farkı yakaladı: 19-8. İkinci çeyreğin başında hücum ribaundlarını değerlendiren Beyaz Rusya, 13'üncü dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 19-12. Ancak Cansu Köksal'ın üç sayılık basketiyle bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden milliler karşısında Rytsikava ile orta mesafe isabet kaydeden Belarus, durumu da 25-20'ye getirdi. Ay-yıldızlılarımız, mücadelenin ilk yarısını 32-24 önde kapattı.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Işıl Alben'in üç sayılık basketi ve Kuanitra Holingsvorth'ün de boyalı alandaki etkili oyunuyla farkı çift haneli rakamlara taşıdı: 38-24. Mola alan Belarus, ara sonrasında ilk sayılarını Rytsikava ile buldu. Mücadelenin final periyotuna 15 sayı farkla 50-35 üstün giren milliler, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. Bu bölümde Bentley'in sorumluluk almasıyla skor kaydeden Belarus, Leuchanka'nın da basketiyle 35'inci dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 54-45. Ancak A Milli Kadın Basketbol Takımı, son bölümde kontrolü elinden bırakmadı ve parkeden 64-54'lük galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.
Türkiye, grubundaki dördüncü maçında 14 Şubat Çarşamba günü Estonya ile Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

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