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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Kadınlar voleybol liginde 36. sezon başlıyor

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Kadınlar voleybol liginde 36. sezon başlıyor

Kadınlar voleybol liginde 36. sezon, Karayolları ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

"Vestel Venus Sultanlar Ligi" adıyla oynanmaya devam edecek deplasmanlı ligde şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu. 

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 defa kupayı müzesine götürdü.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

Eczacıbaşı'nın deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluğu bulunuyor. 

Fenerbahçe 5 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

VakıfBank'ın şampiyonlukları 

VakıfBank, ligde son 5 sezonda 3 şampiyonluk kazandı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok 

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı. 

- Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluğu 16 kezle Eczacıbaşı kazandı
- Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluğa ulaştı
- Galatasaray ve Beşiktaş, ligde şampiyonluk elde edemedi

 

 

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