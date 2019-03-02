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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
02.03.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Kadınlar Türkiye Kupası, Fenerbahçe'nin!

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Kadınlar Türkiye Kupası, Fenerbahçe'nin!

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, BOTAŞ'ı 60-53 yenerek şampiyon oldu.

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan 

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Orkun Yurtdaş 

BOTAŞ: Cuic 8, Olcay Çakır Turgut 7, Kübra Erat , Krivacevic 11, Williams 15, Melis Gülcan 10, Büşra Akbaş 2, Sehernaz Çidal 

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Vaughn 10, Plum 12, Verameyenka 3, Tuğçe Canıtez 6, Özge Yavaş 2, Hartley 10, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek 

1. Periyot: 10-21 
Devre: 23-37 
3. Periyot: 35-51 

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 2 dakikanın sonunda Plum'un bulduğu sayılarla 5-0 öne geçti. BOTAŞ, 3. dakikada Olcay ile maçtaki ilk sayısını bularak durumu 5-2 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Plum ve Vaughn'un etkili oyunuyla 7. dakikayı 17-8 önde tamamladı. Savunmadaki başarısını hücumda da sürdüren Fenerbahçe, ilk periyodu 21-10 önde kapattı. 

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta da etkili olan Fenerbahçe, Plum'un bulduğu 3 sayıyla 15. dakikada 30-14 üstünlük sağladı. BOTAŞ devrenin son bölümünde bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 14 sayı farkla 37-23 önde girmeyi başardı. 

İkinci yarıda da hızını kesmeyen Fenerbahçe, Vaughn ve Ayşe Cora'nın bulduğu sayılarla 24. dakikayı 43-23 önde geçti. Periyodun sonlarına doğru Ayşe Cora'nın üçlük basketiyle 51-33 üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, final periyoduna 16 sayı farkla üstün gitti: 35-51. 

Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe karşısında BOTAŞ, Williams ve Melis Gülcan'ın sayılarıyla 29. dakikada farkı 7 sayıya düşürse de sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 60-53 galip ayrılarak kupayı kazandı. 

F.BAHÇE'DE BÜYÜK SEVİNÇ!

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, mutluluklarını salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. 

Şampiyon Fenerbahçe takımının kupası ve oyuncuların madalyaları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan tarafından takdim edildi. 

Finalde Fenerbahçe'ye yenilen ve ikinci olan BOTAŞ'ta oyuncuların ve teknik heyetin madalyaları ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün ve Resul Kerse tarafından verildi. 

Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe'den Vaughn seçildi. 

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