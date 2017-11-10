Kadınlar Futbol Ligi başlıyor!

Kadınlar 1’inci Ligi’nde Antalya’yı temsil eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı sezonun ilk maçı için İstanbul’a gidiyor. Bu sezon Amed Sportif Faaliyetler ve Fatih Vatan Spor’un da dahil olduğu ligde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Döşemealtılı kadın futbolcular kupayı getirmeyi hedefliyor. Kadın Futbol Takımı Sportif Direktörü Hüseyin Türk, bu sezona farklı bir anlayışla genç bir takım kurarak başladıklarını söyledi. Hüseyin Türk, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu sezon kadın futbolu ile ilgili iyileştirmeler yapmayacak olması nedeniyle biz de alt yaş grubundaki gençlerimize daha çok önem vermeyi hedefliyoruz. Özellikle ligde bazı kulüpler çok fazla transfer yaparak kadrolarını güçlendirdi. Biz alt yapıdaki oyuncularımızı kazanarak geleceğin takımını oluşturma düşüncesindeyiz. Genç arkadaşlarla ligin zirvesini zorlayan, şampiyonluk kovalayan bir takım olacağız" dedi.

İKİNCİLİK KUPASIYLA ZİYARET ETTİLER

Geçen hafta Türkiye Genç Kızlar Futbol şampiyonasında Karadeniz Ereğli Belediyespor’la oynadıkları final karşılamasında penaltılarla yenilerek Türkiye ikincisi olan Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı oyuncuları önce kulübün Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Turgay Genç’i ardından da Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk’ü ziyaret etti. Başkan Genç, oyuncuları ve teknik kadroyu tebrik ederek, Başarılarınıza yenilerini eklemelisiniz. Bu yıl lig şampiyonu olarak sizleri Avrupa’da görmek istiyorum. Bunu başaracak güçtesiniz. Ben de tüm desteği vermeye hazırım" dedi.

Kaymakam Cantürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ben de geçmiş yıllarda sporla ve futbolla ilgilendim. Bu ziyaretiniz ve elde ettiğiniz başarı beni ziyadesiyle memnun etti. Hepinizi tek tek kutluyorum. Umarım daha çok başarılar, şampiyonluklar ve kupalar kazanacaksınız. Kadınların futbolu sevmesi ilgilenmesi hele ki elde edilen bu başarı göğsümüzü kabarttı" diye konuştu.

1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi- Fatih Vatanspor karşılaşması 12 Kasım Pazar günü saat 12.30’da Mimar Sinan Stadyumu’nda oynanacak.