Kadınlar EuroBasket başlıyor! Rakibimiz İtalya'nın iddaa oranı dibi gördü...
Letonya ve Sırbistan ortaklığında düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün start alıyor. Potanın Periler’i ilk maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
İtalya haricinde grubumuzda Slovenya ve Macaristan da yer alıyor. Birinci bitirmemiz halinde direkt çeyrek final oynama şansına sahip olacağız. Turnuva sonunda ilk 6 içinde yer alıp 2020 Tokyo Olimpiyatları için yeniden elemelere katılmak da hedefler arasında…
Yeniden yapılanmaya gidilen ve genç oyuncularla takviye edilen kadronun yanı sıra, yıl başında baş antrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu’nun getirildiği A Milli Kadın Basketbol Takımı, daha önce Avrupa şampiyonalarında 6 kez karşılaştığı İtalya karşısında yenilgi yüzü görmedi.
Son 4 şampiyonayı ilk 5 içinde bitiren kırmızı-beyazlılar, 2011’de Rusya ile oynanan finalde kaybedip 2. olmuş ve en büyük başarısını elde etmişti. 2013 yılında ise turnuvayı 3. olarak bitirdik. Son iki turnuvada ilk 5’te yer almamıza rağmen madalya elde edemedik.
Turnuva öncesinde oynadığımız hazırlık maçlarında Fransa’yı mağlup eden ekibimiz, daha sonrasında ise Sırbistan ve Rusya’ya mağlup oldu.
İtalya ise turnuvanın öne çıkan ekiplerinden olup daha önce Avrupa şampiyonalarında birer kez 1.lik, 2.lik ve 3.lük elde etti.
Takımın önde gelen isimlerinden Sottana ve Zandalasini, ülkemizde Fenerbahçe formasını giymekteler.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Son 6 Avrupa Şampiyonası’nda iki takım arasında oynanan maçları Türkiye kazandı.
- Her iki takım da eleme gruplarında 6 maçın 5’ini kazanarak turnuvaya geldi.
- İki takım arasında oynanan son iki maç toplam 120 sayı altında sonuçlandı.
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN MAÇ İÇİN İLK TERCİHİ…
Milli maç için merkezi bahis yönetimi tarafından hem handikaplı hem handikapsız bahis seçenekleri sunulmuş durumda…
794 kodlu handikaplı mücadelede Misli.com üyeleri öncelikli tercihini ÜST olarak kullanmış. Bu bahsin kazanması için maç sonunda toplamda 120.5 sayı barajının aşılması gerekiyor.
850 kodlu handikapsız mücadele içinse; %65 gibi yüksek bir kesim maç sonucu 1 yani Türkiye galibiyetinden yana tercihini yapmış durumda.
Türkiye galibiyetinin oranı 2,10 ve İtalya için açılan oran 1,55 ama bültene ilk geldiğinde oranlar tam tersiydi. İtalya galibiyeti ciddi bir düşüş yaşadı!
MİSLİ.COM YAZARI GİRAY ÖZKAN’IN ÖNERİSİ İSE…
Potanın Perileri şampiyonaya takımlarında çok süre alamayan oyuncularla başlıyor. Koç Ceyhun Yıldızoğlu devşirme olarak Kiah Stokes’un tecrübe ve devamlılığını tercih etti. Işıl Alben ve Bahar Çağlar değişen jenerasyonda eski takımdan kalan isimler ve tecrübeleri ile takıma destek verecekler.
Pelin Bilgiç yükselişini sürdürdüğü bir kulüp sezonu yaşadı. Hazırlık dönemine sürpriz bir Fransa galibiyeti ile başlasalar da devamında iç açıcı bir performans ortaya koyamadılar.
İtalya ise Zandalisini önderliğinde bir kadro. Nicole Romeo devşirme isimleri. Sottana da verimli bir oyuncu. Son hazırlık maçlarında Belarus’a 71-67, Belçika’ya 76-65 ve 79-76 yenildiler.
Ortada bir maç bekliyorum. Düşen baremden üst öncelikli tercihim. Daha takım olan İtalya kazanma adına avantajlı olsa da uzama ihtimali yüksek bir maç bekliyorum. Sistem kuponlarına İY-MS:2/1 önerim de olacak.
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