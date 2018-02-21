Kadınlar bobsled finalinde altın madalya Almanlar'ın!
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kızak branşındaki kadınlar bobsled yarışını, Almanya'dan Mariama Jamanka-Lisa Buckwitz ikilisi kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, kızak branşında kadınlar bobsled finali yapıldı.
Alman ikili Mariama Jamanka-Lisa Buckwitz, 3 dakika 22.45 saniyelik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.
ABD'den Elana Meyers Taylor ile Lauren Gibbsi, 3.22.52 ile gümüş, Kanada'dan Kaillie Humphries ile Phylicia George ise 3.22.89 ile bronz madalya aldı.
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