Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off başlıyor! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı yarın başlıyor.
Normal sezonu ilk 8 içinde tamamlayan takımların mücadele edeceği çeyrek finalde, yarın 2 karşılaşma yapılacak.
Günün ilk maçında normal sezonu lider tamamlayan Çukurova Basketbol, 8. sırada yer alan OGM Ormanspor'u konuk edecek. Diğer karşılaşmada ise ilk 26 haftalık süreci 4. sırada bitiren BOTAŞ, 5. basamaktaki Mersin Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımların son 4'e kalacağı play-off çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:
- Yarın
18.00 Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
20.00 BOTAŞ - Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
17 Nisan Çarşamba:
17.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray (Antakya)
19.30 Fenerbahçe - Beşiktaş (Metro Enerji)
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