Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.
Ligdeki 7 maçını da kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, lider durumda bulunuyor.
Bir maçı eksik Galatasaray ise ilk 6 maçında rakiplerine üstünlük kurarak 3. sıraya yerleşti.
Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...
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