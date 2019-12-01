Kadınlar Basketbol derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKadınlar Basketbol derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı geçti
GeriBasketbol Kadınlar Basketbol derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
aa-spor
01.12.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınlar Basketbol derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı farklı geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-67 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Sertan Kırklar, Nazlı Çisil Güngör, Batuhan Kümükoğlu

Galatasaray: Alperi Onar 2, Işıl Alben 16, Hartley 17, Tilbe Şenyürek 14, Macaulay 22, Sinem Ataş, Stankovic 3, İnci Güçlü, Sude Yılmaz 3, Meltem Yıldızhan 4, Funda Nakkaşoğlu, Mısra Albayrak 2

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 13, Bogicevic 12, Elif Emirtekin 11, Snytsina 13, Bahar Çağlar 6, Middleton 2, Elif Bayram 3, Melisa Korkmaz 3, Melek Uzunoğlu 4, Yağmur Yıldız

1. Periyot: 26-18

Devre: 45-31

3. Periyot: 65-47

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-67 yendi.

Maça iyi başlayan ve savunmada ribauntları toplayan Galatasaray, hücumda ise farklı oyuncularla bulduğu basketlerle 3. dakikada 8-0'lık üstünlük kurdu. Başantrenör Cihat Barış Akgün'ün aldığı moladan iyi dönen Beşiktaş, Bogicevic'in elinden gelen 8-0'lık seriyle 4. dakikada 8-8 beraberliği sağladı. Kalan bölümü daha iyi değerlendiren sarı-kırmızılı takım, ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine de iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle farkı ilk kez çift haneye çıkardı: 31-21. Hartley ve Alperi Onar ile hızlı hücumlarda etkili olan Galatasaray, 15. dakikayı 14 sayı (37-23) fakla üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın devre arasına Galatasaray 45-31 önde girdi.

İkinci yarının başında Tilbe Şenyürek, Macaulay, Işıl Alben ve Hartley ile skor üreten Galatasaray, 24. dakikada farkı 18 sayıya (54-36) çıkardı. Aynı oyuncularla skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, 28. dakikada 24 sayılık fark (65-41) yakaladı. Beşiktaş TRC İnşaat, Elif Emirtekin ve Elif Bayram'ın sayılarıyla farkı 20 sayının altına indirse de periyot 65-47 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyreğin başında Melisa Korkmaz ve Melek Uzunoğlu ile 5-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlı takım, 32. dakikada farkı 13 sayıya çekti: 65-52. Rakibinin daha fazla yaklaşmasına izin vermeyen Galatasaray, 38. dakikada Tilbe'nin pota altında bulduğu basketle farkı 20 sayıya (78-58) çıkardı. Karşılıklı basketlerle geçen son bölümde hata yapmayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 83-67 kazandı.

Bu sonuçla birer maçı eksik iki takımdan Galatasaray 6'da 6 yaparken, Beşiktaş TRC İnşaat 5. kez mağlup oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle