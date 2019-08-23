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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.08.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları ne zaman?

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Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları ne zaman?

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan, yapılacak maçlarla başladı. Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada milliler, ilk maçında Ankara'da Yunanistan ile karşılaştı. İşte, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında detaylar...

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenecek organizasyona ilk kez 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Maçlar, başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak. Turnuvanın maçları 22 Ağustos'ta başladı. İşte, turnuvaya ilişkin tüm detaylar...

Takım sayısının 16'dan 24'e yükseltildiği turnuvada, gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren ise tüm müsabakalar, tek maç eleme usulü devam edecek.

Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyecek Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak. Turnuvada, Türkiye'nin maçları TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada A Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Sırbistan'ın yanı sıra, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya'yla karşılaşacak.

Grup karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 

Türk Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin organizasyonda grup aşamasındaki maç programı şöyle:

22 Ağustos Perşembe:

20.00 Türkiye-Yunanistan

24 Ağustos Cumartesi:

19.30 Finlandiya-Türkiye

26 Ağustos Pazartesi:

19.30 Türkiye-Bulgaristan

28 Ağustos Çarşamba:

19.30 Fransa-Türkiye

29 Ağustos Perşembe:

19.30 Türkiye-Sırbistan

 

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