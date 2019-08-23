Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçları ne zaman?
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan, yapılacak maçlarla başladı. Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada milliler, ilk maçında Ankara'da Yunanistan ile karşılaştı. İşte, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında detaylar...
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenecek organizasyona ilk kez 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Maçlar, başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak. Turnuvanın maçları 22 Ağustos'ta başladı. İşte, turnuvaya ilişkin tüm detaylar...
Takım sayısının 16'dan 24'e yükseltildiği turnuvada, gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren ise tüm müsabakalar, tek maç eleme usulü devam edecek.
Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyecek Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak. Turnuvada, Türkiye'nin maçları TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada A Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Sırbistan'ın yanı sıra, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya'yla karşılaşacak.
Grup karşılaşmalarını Ankara Spor Salonu'nda oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Türk Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Naz Aydemir Akyol
Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Fatma Yıldırım
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman
Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin organizasyonda grup aşamasındaki maç programı şöyle:
22 Ağustos Perşembe:
20.00 Türkiye-Yunanistan
24 Ağustos Cumartesi:
19.30 Finlandiya-Türkiye
26 Ağustos Pazartesi:
19.30 Türkiye-Bulgaristan
28 Ağustos Çarşamba:
19.30 Fransa-Türkiye
29 Ağustos Perşembe:
19.30 Türkiye-Sırbistan
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