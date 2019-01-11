Kadınlar Avrupa Kupası eşleşmeleri belli oldu! G.Saray'ın rakibi...
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Kupada grup aşamasını lider bitirerek son 16 turuna yükselen Çukurova Basketbol ile play-off turunda OGM Ormanspor'u eleyen Beşiktaş, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda İspanyol ekibi Lointek Gernika Bizkaia'yı eleyen Galatasaray ise son 16 turunda Macaristan temsilcisi DVTK ile karşılaşacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ilk macları 23-24 Ocak'ta, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanacak. Kupada çeyrek final müsabakaları ise 14 ve 21 Şubat'ta yapılacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
BLMA (Fransa) - Reyer Venezia (İtalya)
Çukurova Basketbol - Beşiktaş
Spar Citylift (İspanya) - MBA Moskova (Rusya)
Tarbes (Fransa) - MBK Ruzomberok (Slovakya)
InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya) - ASVEL (Fransa)
KSC Szekszard (Macaristan) - Artego Bydgoszcz (Polonya)
Wisla CAN PACK (Polonya) - Nantes Reze (Fransa)
DVTK (Macaristan) - Galatasaray
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