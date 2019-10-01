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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 00:46, Son Güncelleme:

Kadınlar 3 bin metre su engellide Chepkoech altın madalya kazandı

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Kadınlar 3 bin metre su engellide Chepkoech altın madalya kazandı

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın kadınlar 3 bin metre su engelli yarışında, Kenyalı Beatrice Chepkoech altın madalya kazandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, 6 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 3 bin metre su engellide, Kenyalı sporcu Beatrice Chepkoech, 8.57.84'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak adını zirveye yazdırdı.

Rusya'nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Mariya Lasitskene, kadınlar yüksek atlamada 2.04 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.


Erkekler gülle atmada, İsveçli Daniel Stahl, 67.59'luk dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 5 bin metrede 12.58.85'lik zamanıyla sezonun en iyi derecesini yakalayan Etiyopyalı Muktar Edris, kürsünün zirvesine çıktı.

Kadınlar 800 metrede Ugandalı Halimah Nakaayi, 1.58.04'lük süresiyle rakiplerini geride bırakarak, bu mesafede ülkesine ilk defa altın madalya kazandırmayı başardı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın da boy gösterdiği ve 6. olduğu günün son finalinde, erkekler 400 metre engellide Norveçli Karsten

Warholm, 47.42'lik derecesiyle üst üste 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.


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