Kadın taraftarlar için hacklediler! İran...

İranlı hackerlar, ulusal stadyumun internet sitesini hackleyerek İranlı kadınların futbol maçlarını tribünden izlemesi yasağına tepki gösterdi.

Hackerlar “İranlı kadınları stadyumlara alın” mesajı verirken geçtiğimiz günlerde oynanan İran-Suriye maçında kadınlara da bilet satışı yapılmış ancak daha sonra federasyondan yapılan açıklamada bunun ‘teknik bir hata’ dolayısıyla yaşandığı duyurulmuştu.

İranlı aktivist Shiva Nazar-Ahari, Suriye maçı öncesi stat dışında 20 kadınla birlikte yasağa tepki gösterdi. Tahran yönetimi ise protestocuları tutuklamakla tehdit etti.

Açıklama yapan Nazar-Ahari, “Bu çok acı bir deneyim oldu. Daha önce hiç bu kadar yenilmiş ve aşağılanmış hissetmemiştim” ifadeleri kullanarak tepkisini dile getirdi.

Öte yandan İranlı kadınlar stada alınmazken Suriyeli hemcinsleri deplasman tribününde maçı izleyebildi.

BAZI KADIN MİLLETVEKİLLERİ DAVETİ REDDETTİ

Suriye maçından önce Spor Bakanlığı ilk kez kadın milletvekillerini karşılaşmaya davet etti ancak vekiller daveti geri çevirdi.

Milletvekili Parvaneh Salahshouri, davete neden olumsuz yanıt verdiğini şu sözlerle açıkladı;

“Genç kızların stadyuma girebilmek için erkek gibi giyinmek zorunda oldukları bir dönemde onları temsil eden biri olarak özel bir izin sayesinde stadyuma gidemem. Ancak onların da bizimle birlikte gelmelerine izin verilirse giderim.”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de liberalleşme adımları çerçevesinde kadınlara destek verdiğini söyledi ancak kabinede hiçbir kadın bakana yer vermemesi nedeniyle bu sözleri ciddiye alınmadı.

İran 2018 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülkelerden biri olmuştu.

KADINLAR MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

İran’da birçok özgürlükten mahrum olan kadınlar mücadelelerini spor alanlarına da taşımayı sürdürüyor. Daha önce Persepolis FC – İstiklal DC maçında kadın kılığında girmeye çalışan 8 kadın gözaltına alınmış ve bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

1979 İslam Devrimi’nden beri kadınların futbol ve güreş gibi bazı spor müsabakalarını izlemesi yasak. İranlı yetkililere göre kadınların böyle ‘avam’ ortamlardan korunması gerekiyor! (Skor)