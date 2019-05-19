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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.05.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Kadın Milliler, Slovenya yolcusu!

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Kadın Milliler, Slovenya yolcusu!

Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, kamp çalışmaları için yarın Slovenya'ya gidecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar yarın akşam İstanbul'dan uçakla başkent Ljubljana'ya hareket edecek.

Milliler, burada 28 Mayıs Salı gününe kadar sürecek kondisyon kampının ardından İstanbul'a dönecek ve 31 Mayıs Cuma günü hazırlık turnuvası için İspanya'ya geçecek.

İspanya'nın Burgos kentinde ev sahibi takımın yanı sıra Macaristan ve Letonya Milli Takımları'nın yer alacağı turnuvada mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, 3 Haziran Pazartesi günü yurda dönecek ve 6 Haziran'da hazırlık maçları için bu kez Letonya'ya gidecek.

Başkent Riga'da Letonya ve Belarus ile yapılacak hazırlık maçlarının ardından 9 Haziran'da İstanbul'a dönecek milli takım, 13 Haziran'da Fransa'ya giderek ev sahibi ekibin yanı sıra Rusya ve Sırbistan'ın da yer alacağı turnuvaya katılacak.

Avrupa Şampiyonası için 21 Haziran Cuma günü Sırbistan'a gidecek ay-yıldızlılar, Vrsac'da Sırbistan ile 22-23 Haziran'da ikili temas maçları oynayacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Haziran Perşembe günü ise Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile ilk maçına çıkacak.

- Aday kadro

Başantrenörlüğünü Ceyhun Yıldızoğlu'nun yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın daha önce açıklanan aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Melis Gülcan, Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ), Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi), Pelin Derya Bilgiç, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Merve Aydın, Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk). 

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Kadın Milliler, Slovenya yolcusu

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