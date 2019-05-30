Kadın Milli Basketbol Takımımız'da sakatlık şoku! 3 isim kadrodan çıkartıldı...
Basketbolda 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Slovenya'nın Kranjska Gora şehrindeki kondisyon kampını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen milli takımda Gökşen Fitik, Merve Aydın ve Melis Gülcan'ın sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Milliler, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.
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