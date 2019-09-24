Kadın hentbolcular Avrupa elemelerinde sahne alacak
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın Fransa'ya konuk olacak
Türkiye, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
Amiens kentindeki müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem çifti William Weijmans-Rick Wolbertus yönetecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın grubunda Fransa'nın yanı sıra Hırvatistan ve İzlanda yer alıyor.
Milliler, gruptaki ikinci maçında ise 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle