Kadın futbolunda şampiyon yarın belli oluyor!
Futbol Kadınlar 1. Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu yarın belli olacak.
Normal sezonu 42 puanla zirvede bitiren Beşiktaş ile aynı puanla ikinci sırada yer alan Gaziantep ekibi ALG Spor, play-off final maçında karşı karşıya gelecek.
Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
İki takım arasında normal sezonda oynanan maçların ilkini Beşiktaş 2-0 kazanırken, ALG Spor ikinci müsabakadan 3-1 galip ayrılmıştı.
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