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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.10.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

Kadın futbolcular Sivasspor’un antrenmanını ziyaret etti

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Kadın futbolcular Sivasspor’un antrenmanını ziyaret etti

Sivasspor'un gündüz yapılan antrenmanını, Kadınlar 2’nci Ligi’nde mücadele eden Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımı oyuncuları da takip etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 8’inci haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti. İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N’Dinga katılmadı. Antrenmana Sivas Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımı ziyaret etti. Futbolcularla sohbet eden kadın futbolcular, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna, ziyaretleri için Gazi Lisesi takımına teşekkür etti. Tuna, "Dünyadaki kadın futbolunun yerini bilen bir teknik adam olarak, Türkiye’de de federasyonumuzun hem kadın milli takımlarına hem de yerel liglerde ulusal alandaki çalışmalarını biliyoruz. Çok önemli bir yerde ama destek ve yanında olma adına çok aşağılarda kalan bir ülkeyiz. Bu konuda tabi destek olunması gerekiyor, bunun farkındayız. Sivasspor olarak çalışacağız ama şehrin Sivas’ı temsil eden Gazi Lisesi’nin çok önemli bir yeri var burada. Basit gibi görünen çok önemli bir faktör özellikle kadınlarda bunu sportif değeri çok yüksek bir spor futbol. Bunu geliştirdiğimizde Sivas’a da çok büyük katkıları olacağını biliyorum, umarım da öyle olur. Kendilerine başarılar diliyorum. Yine bir araya geleceğiz muhakkak. İnşallah kadın futbolunu Sivas’ta zevkli, moralli oynanan bir yere kavuşturabiliriz" dedi.

Gazi Lisesi Teknik Sorumlusu Nevzat Ercanlı ise, "İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. 14 Ekim’de müsabakalara başlayacağız. 15 deplasmanımız var. Sivas’ta sivil toplum örgütlerinden gerekli yardım ve desteği göremedik. Geçen sene Sayın Valimiz Davut Gül’ün yardımlarını gördük bu sene de ilgileneceklerini söylediler. Sivas’ta ki oda ve kuruluşlardan gerekli ilgi ve alakayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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