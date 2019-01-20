Kadın basketbolunda günün sonuçları
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 5'er karşılaşma yapıldı.
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol: 102-65
Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor: 75-62
Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 74-89
İzmit Belediyespor-Galatasaray: 84-86
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Spor-Düzce Belediyespor: 97-83
Karesispor-Ankara DSİ: 92-95
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 102-76
Petkimspor-Edirnespor: 101-77
Akhisar Belediyespor-OGM Ormanspor: 71-74
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
İstanbulgücü-Akdeniz Üniversitesi: 81-104
Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi: 59-72
Edremit Belediyesi Gürespor-Urla Belediyespor: 65-71
Mardin Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın: 61-47
Yalova VİP Gençlik-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 73-59
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