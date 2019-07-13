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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
13.07.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Kadıköy'e yıldız yağmuru! 3 bomba daha... | Son dakika transfer haberleri...

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Kadıköy'e yıldız yağmuru! 3 bomba daha... | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe’de müthiş transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Transfer gündeminin ilk sırasında Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa ve Yevhen Konoplyanka bulunuyor.

Ramadani, Ali Koç ve Damien Comolli ile görüşerek, son pürüzleri giderdi. Ünlü menacer ayrıca Eljif Elmas’ı temsil ediyor. Ramadani, genç yıldızla birlikte Napoli’ye geçerek bu transferi de bitirecek. İşte gelmesi beklenen 3 oyuncudaki son gelişmeler...

Ramadani ikna etti
Yevhen Konoplyanka, Bundesliga’dan teklif beklediği için Fenerbahçe’nin teklifini askıya almıştı. Ancak Fali Ramadani, oyuncusu ile görüşerek Sarı-Lacivertliler’e ‘evet’ demesi konusunda ikna etti. Ünlü menacer, yönetimle yaptığı görüşmede bu bilgiyi paylaştı ve Fenerbahçe’nin istediği zaman bu transferi bitirebileceği müjdesini verdi.

Artık gözler Sarı-Lacivertliler’de olacak.

Roma çark etti
İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile Kolarov anlaşmasına rağmen işi yokuşa sürüyordu. Ancak Sırp futbolcunun Sarı- Lacivertliler’e gelme konusundaki inadı, Roma’nın inadını kırdı. Sarı-Kırmızılılar, sol beke Spinazzola’yı aldıktan sonra Fenerbahçe’nin 3 milyon Euro’luk teklifini kabul etti. Ramadani, Ali Koç ile yaptığı son görüşmenin ardından İtalya’ya gittiğinde bu transferi sonlandıracak.

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Fejsa haber bekliyor
Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ilk isimdi. Ancak transfer resmiyete dökülmedi. Bunun nedeni, yönetimin daha iyi bir oyuncu bulmak için arayışta olmasıydı. Ramadani, Fejsa’nın daha fazla beklemek istemediğini Sarı- Lacivertliler’e iletti. Alternatif isimlerden Khedira’nın sakatlık geçmişi, Luiz Gustavo’nun ise yüksek maliyeti nedeniyle son tercih Fejsa olacak gibi görünüyor.

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