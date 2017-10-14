Acıbadem Mahallesinde geçen yıl yapımına başladığı yüzme havuzu ve spor merkezinin açılışı dün yapıldı.

Başkan Aykurt Nuhoğlu’nun açılış konuşmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü yüzme şubesi senkronize yüzme takımı sporcuları su balesi gösterisi yaptı. Su balesi gösterisinin ardından Heybeliada Su Sporları Kulübü , Anabilim Spor Kulübü, Kınalıada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme A Takımı’nın yüzücüleri yüzme yarışları yaptı.

ENGELLİLERE DE UYGUN

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi engelli erişimine de uygun. 2 bin 285 metrekarelik inşaat alanından oluşan merkezde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kafeterya, soyunma odaları ve idari ofisler bulunuyor. Tesisin yarı olimpik yüzme havuzunun uzunluğu 25 metre, genişliği ise 12,5 metre. 5 kulvarlı olan havuzun derinliği 1.70 santimetreden, 2.10 santimetreye ulaşıyor. Havuzun çatısı açılır kapanır olarak tasarlandı.

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde havuz dışında iki ayrı spor alanı tasarlandı. Tesisin birinci ve ikinci katında 197 metrekare ve 86 metrekare olmak üzere toplam 283 metrekareden oluşan 2 adet spor salonu var. Bu alanlarda uzman eğiticiler eşliğinde pilates, yoga, zumba, thai boks dersleri verilecek. Ayrıca çocuklar için jimnastik eğitimi de verilecek.

ÇOCUKLARA YÜZME HAVUZU

Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nden her yaştan insanların faydalanması hedefleniyor. Havuzda çocuklara ve yüzme bilmeyen kullanıcılara eğitimler verilecek. Aynı zamanda yüzme bilen yetişkinler de havuzu kullanabilecek. Engelli vatandaşların ücretsiz yararlanacağı tesiste öğrenci ve emeklilere yüzde 25, çekirdek ailelere ise yüzde 10 indirim uygulanacak. Merkezde Kadıköy Belediyesi Kış Spor okulları kapsamında çocuklar için jimnastik ve yüzme branşlarında ücretsiz eğitim verilecek.