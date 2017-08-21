Kadıköy'deki 1 puan Trabzonspor'u üzdü!

En son 2010-11 sezonunun 2’nci haftasında Trabzon’daki mücadelede Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı sonraki 16 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

Deplasmanda ise rakibini en son 23 Ağustos 1997’de 3-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, sonraki 21 dış saha karşılaşmasında da 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet hasretine yine son veremeyen bordo-mavililerde, dün akşam oynanan karşılaşmanın ardından büyük üzüntü hakim oldu.

SARAL: "BU ONUR BİZE YETER"

Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 1 puana üzüldüklerini belirterek, "Kadıköy’de bir puana kahrolan Trabzonspor, sevinçten çılgına dönen Fenerbahçe. Bu ayıp size, bu onur bize yeter! Kadıköy’de hem yönetimimiz, hem takımımız adına yakışır bir duruş sergilenmiştir. Her şey daha güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

GAZETELERDE YANAL ELEŞTİRİSİ

Fenerbahçe ile 2-2 berabere biten karşılaşma sonrasında yerel basında bazı gazeteler teknik direktör Ersun Yanal’ı eleştirdi, bazı gazeteler ise "Fenerbahçe’yi elimizden kaçırdık" yorumunu yaptı.

Sonnokta Gazetesi, "Yanal böyle istedi", "Trabzonspor, Fener’e karşı çok rahat kazanabileceği maçtan Yanal’ın yanlış tercihleri yüzünden 1 puanla ayrıldı" ifadelerine yer verdi.

Günebakış Gazetesi, "Zafer ‘Yanal’ oldu!", "Trabzon, Fenerbahçe’yi Yanal’ın ciddi hatalarıyla elinden kaçırdı" yorumunda bulundu.

Karadeniz Gazetesi, "Talihimiz yok, bahtımız kara", "Fenerbahçe yine elimizden kaçtı. Galibiyet özlemini dindirmek başka bahara kaldı" başlıklarını kullandı.

Taka Gazetesi ise "Bu korku Fener’e yeter", "Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan’ın golleriyle 20 yıllık hasreti bitirmeye çok yaklaştı ama yine olmadı" yorumunda bulundu.

BURAK YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Sezon başında yeniden Trabzonspor’a dönen Burak Yılmaz, ligde geride kalan 2 haftada sahada kaldığı 110 dakikada 3 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. Atiker Konyaspor ile oynanan ilk hafta mücadelesinde 2 gol kaydeden 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, 2’nci haftada Fenerbahçe karşısında da 1 gol attı. Ayrıca son 2 maçında 4 gol kaydeden bordo mavililerde, bu gollerin 3’ünü Burak Yılmaz atarak takımına katkı sağladı. Deneyimli golcü aynı zamanda Trabzonspor forması ile Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 2 karşılaşmada da gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takımdaki bir önceki döneminde 6 Mayıs 2012’de Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Trabzon’da Fenerbahçe ile oynanan ve 3-1 sonuçlanan mücadelede takımının tek golünü kaydeden Burak, dün akşam oynanan karşılaşmada da yine Fenerbahçe karşısında gol buldu.

SOSA İÇİN MİLAN’IN KARARI BEKLENİYOR

Bu arada, orta saha ile savunma hattına birer takviye daha yapmayı hedefleyen Trabzonspor’da yönetimin İtalya Seri A ekiplerinden Milan’da forma giyen Jose Sosa için kulübüyle görüştüğü ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Yönetimin yapılan son görüşmede Milan’dan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için fiyat istediği, alınacak yanıta göre de değerlendirme yapılacağı kaydedildi. Bordo-mavililer, Milan ile 30 Haziran 2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek oyuncu için anlaşma sağlanamaması durumunda ise alternatif isimlere yönelecek.