Kadıköy'de yıldız detayı! İlk defa...
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken detaylar vardı...
Ali Koç başkanlığındaki ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ülker Stadyumu'nda bazı değişiklikler vardı. Stat skor tahtasında ilk defa logolarındaki yıldızlar sergilendi.
HOPARLÖRLER KALDIRILDI
Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda Galatasaraylı taraftarların bulunduğu deplasman tribününde geçtiğimiz sezonlara göre bir değişiklik vardı. Sarı lacivertli yönetim, tribün ve çevresine ekstra hoparlör koymadı.
Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbide de Galatasaray yönetimi bu tarz bir uygulamaya gitmemişti.
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