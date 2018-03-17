Kadıköy’de yer yerinden oynuyor! Derbiye saatler kala...
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak derbi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar coşkulu bir şekilde mücadeleyi beklemeye başladı. Galatasaray taraftarı da Ülker Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktı.
Yurdun çeşitli yerlerinden gelen yüzlerce taraftar maç saatini hep bir arada bekleyerek destek tezahüratlarında bulundu.
Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da çeşitli ülkelerden taraftarlar derbi heyecanını yaşamak için Kadıköy’e akın etti.
Kadıköy’deki Boğa Heykeli’nde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, bu maçtan da galip gelerek 19 yıllık geleneğin bozulmayacağını dile getirdiler.
GALATASARAY TARAFTARI YOLA ÇIKTI
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisini tribünden izlemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda toplandı ve Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan, münferit şekilde Ülker Stadyumu'na gidişi yasak olan sarı kırmızılı taraftarlar, dev derbi öncesinde TT Stadyumu'nda toplanarak bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra Galatasaray Kulübü'nün organize ettiği otobüslerle toplu olarak Ülker Stadyumu'na gitti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle